Bazylika Archikatedralna pw. św. Jakuba w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Uroczyste Nieszpory w Bazylice Archikatedralnej zakończą dziś Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Wcześniej chrześcijanie różnych wyznań modlili się w cerkwi prawosławnej, Karmelu czy parafii ewangelicko-augsburskiej.



Tegoroczne hasło: "Uczcie się postępować dobrze, szukajcie sprawiedliwości, pomagajcie uciśnionemu, dbajcie o prawa sieroty, brońcie wdowy" to słowa z Księgi Proroka Izajasza - mówi ks. Grzegorz Jankowiak ze szczecińskiej katedry.



- Izajasz pisze te słowa, krytykując brak przełożenia wiary i kultu, modlitwy, którą składali Izraelici na ich codzienne życie. Izajasz mówi tu o życiu społecznym, które było pełne podziałów i niesprawiedliwości. To wszystko według proroka jest nie do pogodzenia z prawdziwym kultem, oddawanym Bogu – tłumaczy ks. Jankowiak.



Dziś w katedrze zakończenie wspólnych modlitw.



- Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, Uroczyste Nieszpory, gdzie wyznawcy różnych wyznań chrześcijańskich naszego miasta wspólnie będą zanosić modły, aby realizowało się w naszym życiu i codzienności to do czego wzywa nas prorok Izajasz – podkreśla ks. Jankowiak.



Początek o godz. 19:00.