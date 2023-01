Obywatelskie zatrzymanie. Kierowca miał ponad 3 promile

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Miał trzy promile alkoholu w organizmie - zatrzymał go inny kierowca. Do zdarzenia doszło we wtorek o poranku w Stargardzie.

Mężczyzna o godzinie 9 jechał ulicą Szczecińską. Przejechał przez skrzyżowanie na czerwonym świetle, nie mógł się też utrzymać na swoim pasie ruchu. Gdy zauważył to inny kierowca, postanowił go zatrzymać i zajechał mu drogę. Zabrał mu kluczyki i wezwał policję.



44-latek miał ponad trzy promile w wydychanym powietrzu. Został zatrzymany. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności.