Strefy wolne od dymu w Kołobrzegu

Czy w Kołobrzegu powstaną kolejne strefy wolne od dymu papierosowego? Taka propozycja pojawiła się przy okazji debaty nad problemem palenia wśród młodzieży.

Kołobrzescy radni zajęli się wnioskiem dyrekcji miejscowego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich o wprowadzenie zakazu palenia na Skwerze Pionierów, czyli terenie sąsiadującym ze szkołą. Jednym z przeciwników takiego rozwiązania jest radny Dariusz Zawadzki, który uważa, że nie jest to właściwy sposób na walkę z paleniem wśród uczniów.- Wychowujmy młodzież w formie edukacji, a nie w nakazów czy napuszczanie wręcz Straży Miejskiej na młodzież - przekonywał.W czasie dyskusji radni zwracali uwagę, że na problem palenia trzeba spojrzeć całościowo. Radny Jacek Woźniak zaproponował, by strefy wolne od dymu wprowadzić w miejscach rekreacji na wolnym powietrzu.- Może warto byłoby się zastanowić, czy jako miasto uzdrowiskowe nie powinniśmy wyznaczyć takich obszarów, w których życzylibyśmy sobie, żeby nie było palone. Żeby pokazać, że w mieście do tego problemu podchodzimy w sposób systemowy - zaproponował.Wniosek dyrekcji szkoły został przez radnych odrzucony. Poskutkował natomiast zapowiedzią radnych o kompleksowym zajęciu się tematem palenia w przestrzeni publicznej uzdrowiska.Dotychczas w Kołobrzegu zakaz palenia obowiązuje na plaży i w obrębie przystanków autobusowych.