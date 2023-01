To będzie przełomowy rok dla terminalu LNG

Ponad 60 gazowców zawinie do terminalu LNG w Świnoujściu w tym roku. Takie są plany. Gazoport ma też osiągnąć maksymalną moc regazyfikacji.

Takie dane przedstawiono podczas konferencji, na której pokazano wyniki polskich portów - mówi Daniel Stachiewicz, wiceprezes Zarządu Portów Szczecin i Świnoujście.- Plan na rok 2023 to ponad 60 gazowców, które mają wpłynąć do Świnoujścia. Jesteśmy na to przygotowani. Wiemy także, że nasz partner, który odpowiada za operacje w bazie magazynowej gazowej, także kończy inwestycje, która pozwoli docelowo przeładować ponad 8 miliardów m3 gazu - mówi Stachiewicz.Dla porównania, ubiegły rok był rekordowy pod względem przeładunków w gazoporcie.- W minionym roku przeładowano tam 4,4 miliona ton gazu. Patrząc na ilość tego gazu, przekłada się to na wielkość ponad 6 miliardów m3. W zeszłym roku 58 największych gazowców zawinęło do Świnoujścia - mówi wiceprezes Zarządu Portów Szczecin i Świnoujście.W gazoporcie w Świnoujściu kończy się budowa trzeciego zbiornika, powstaje też drugie nabrzeże, które pozwoli przyjmować dwa duże gazowce równocześnie. Da też możliwość reeksportu gazu w basenie morza Bałtyckiego.