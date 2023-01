Mała Sycylia w Czaplinku? Atak na pizzerię [WIDEO]

Dwie dorosłe osoby podbiegają do restauracji. Jedna rzuca kamieniami w okna, druga z kolei otwiera drzwi i słoiki wrzuca do środka. źródło: https://www.facebook.com/Nowapizzeriaczaplinek

Nieznani sprawcy zaatakowali pizzerię w Czaplinku. Do środka wrzucili słoiki ze śmierdzącym płynem do odstraszania dzików i kamieniami wybili szyby.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po 20. Wszystko nagrała kamera monitoringu, która była umieszczona przed lokalem. Restauracja w mediach społecznościowych opublikowała film z zajścia.



Widać na nim jak dwie dorosłe osoby podbiegają do restauracji. Jedna rzuca kamieniami w okna, druga z kolei otwiera drzwi i słoiki wrzuca do środka, gdy byli tam goście.



- To było straszne, jestem rozgoryczona. Dlaczego, za co? Nie wiem. Chciałabym uzyskać odpowiedź na te pytania. Mamy nadzieję, że złapiemy, jesteśmy na dobrej drodze. To jest po prostu kwestia czasu. Muszą być złapani, bo tak nie może być - zaznacza Anna Szpakowska, właścicielka restauracji.



Sprawą zajmuje się policja.



- W dniu 23 stycznia około godziny 21 otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące uszkodzenia trzech szyb i wrzucenia słoików z substancją nieustalonego pochodzenia do pizzerii znajdującej się w Czaplinku przy ul. Rzeźnickiej. W chwili obecnej policja prowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia sprawców i okoliczności tego zdarzenia - dodaje Karolina Żych w Komendy Policji w Drawsku Pomorskim.



Właściciele podejrzewają, kto mógł to zrobić, ale nie chcą tego zdradzać dla dobra śledztwa. Restauracja przez dwa dni była zamknięta, w środę działa już normalnie.