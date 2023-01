Problemy pasażerów pociągów z Gryfina

Mniej połączeń i dłuższa podróż - z tym będą mieli do czynienia w najbliższych miesiącach pasażerowie pociągów na trasie Gryfino-Szczecin.

Od środy w związku z budową nowego mostu kolejowego nad Regalicą pociągi jeżdżą objazdem przez Szczecin Dąbie - trasę tę pokonują zamiast w 25 to w 51 minut. To bardzo uciążliwe.- Dzisiejsza wyprawa do pracy była dramatyczna. Jechałam pociągiem 6.24. Do stacji Szczecin Podjuchy pociąg przyjechał z 25-minutowym opóźnieniem - mówiła słuchaczka naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji".Z rozkładu jazdy wypadły m.in. dwa poranne pociągi, a przepustowość linii kolejowej jest wykorzystana maksymalnie.- Występują dwa wąskie gardła na tym odcinku: między stacją Szczecin Zdroje a Szczecin Podjuchy i Szczecin Podjuchy a Daleszewo. Liczba pociągów jest maksymalna - zaznaczył Damian Kurpiel z Polregio w Szczecinie.Z kolei uruchomienie np. trzech dodatkowych kursów autobusów to spore koszty (i to nowe); ponad 10 tys. złotych miesięcznie - mówił zastępca burmistrza Gryfina, Tomasz Miler.Prace związane z budową mostu mają potrwać do końca roku.