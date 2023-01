Będzie nowa oczyszczalnia w Trzcińsku-Zdroju

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Najpóźniej jesienią Trzcińsko-Zdrój doczeka się nowej oczyszczalni ścieków.

Powstanie przy ulicy Spokojnej i będzie o jedną trzecią większa od obecnie funkcjonującej - mówi burmistrz Bartłomiej Wróbel. - Oczyszczalnia, która jeszcze pracuje, bo musi do otwarcia nowej, obecnie odbiera ścieki z całego miasta Trzcińsko-Zdrój. To jest ponad dwa tysiące osób i do tego są jeszcze dołączone dwie duże miejscowości. Jedna w granicach 500 osób, a druga 300. Także przyszłościowo jest dołączanie kolejnych miejscowości.



Koszt inwestycji to około dziesięciu milionów złotych. Część środków na ten cel gmina pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a część z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.