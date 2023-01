Burmistrz Polic zaproponował wariant dojazdu do obwodnicy. Mieszkańcy protestują i konsultują

"NIE dla żółtego wariantu obwodnicy Polic" - pod takim hasłem odbędą się w czwartek kolejne konsultacje społeczne mieszkańców gminy.

Chodzi o wybór wariantu przyszłej nitki dojazdowej do Zachodniej Obwodnicy Szczecina.Na ten cel Gmina Police uzyskała 245 milionów rządowej dotacji.Nie zgadzamy się na wariant zaproponowany przez burmistrza Władysława Diakuna - mówi jeden z inicjatorów protestu Łukasz Rybczyński. - Organizujemy dodatkowe spotkania tak, żeby jak najszerszej części polickiego społeczeństwa przekazać informacje dotyczące tego, co gmina Police chce i w jaki sposób chce wydać tą dotację. Zachęcamy jak największe grono mieszkańców gminy Police do tego, żeby aktywnie włączyli się w te konsultacje. Dla nas to też jest istotne, żeby społeczeństwo się wypowiedziało.Otwarte spotkanie dla mieszkańców odbędzie się o godzinie 18 w hotelu Dobosz w Policach.