Gazu w Polsce nie zabraknie. "Przyszły rok mamy zabezpieczony"

Jeszcze w tym roku zakończy się rozbudowa świnoujskiego gazoportu. Tak poinformował wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Dzięki temu terminal będzie przyjmował 8,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie.

To kolejny krok w budowaniu niezależności energetycznej, po odcięciu się od dostaw surowca ze wschodu - mówił Gróbarczyk w "Rozmowach pod Krawatem". Dodał, że już teraz wiadomo, że w Polsce błękitnego paliwa nie zabraknie.- Dzisiaj mamy w stu procentach zdywersyfikowane i zabezpieczone źródła energii w zakresie gazu. Wszystko świadczy o tym, że przyszły rok mamy zabezpieczony. To co najistotniejsze, to udało się stworzyć alternatywę i ona faktycznie funkcjonuje - mówi Gróbarczyk.W tym roku do świnoujskiego gazoportu ma zawinąć 60 gazowców, to ma być kolejny rekord. W 2022 r. było ich 58.