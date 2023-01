Film o rzeźniku z Niebuszewa. "Szczecin pokazany jest w sposób fantastycznie ciekawy"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ten film sprawi mieszkańcom Szczecina ogromna przyjemność, bo pięknie pokazane jest w nim miasto - tak gość "Rozmów pod krawatem" mówi o produkcji o "rzeźniku z Niebuszewa".

Swoja premierę miał film „Miasto nocą”. Inspirowany jest historią mordercy Józefa Cyppka, znanego jako „Rzeźnik z Niebuszewa”. Reżyserem obrazu jest Paweł Lewandowski.



Krzysztof Spór, krytyk filmowy i autor audycji "Spór w kinie" w Radiu Szczecin, brał udział w powstawaniu filmu. Przez twórców został poproszony o jego skrócenie i pomoc w przemontowaniu.



- Zdania są jak zawsze podzielone. Jeśli podejdziemy do tego filmu i zaczniemy go porównywać do obrazów o milionowych budżetach w polskiej kinematografii, no to "Miasto nocą" nie ma żadnych szans. Śmiało mogę porównywać te filmy do przedsięwzięć pana Patryka Vegi. Mówię Pawłowi, że wcale nie zrobił filmu na słabszym poziomie. Szczecin pokazany jest w sposób fantastycznie ciekawy - mówi Spór.



Wkrótce film „Miasto Nocą” ma być do zobaczenia w kinach.