Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Mężczyzna nachodził swoja byłą partnerkę, nie chciał pogodzić się z rozstaniem. 34-latek ze Świnoujścia trafił do aresztu.

Kobieta czuła się zagrożona, dlatego poprosiła o pomoc policję. Funkcjonariusze przyjechali do jej mieszkania w Szczecinie, gdy mężczyzna był w środku. Miał się tam dostać pod jej nieobecność. By uniknąć konsekwencji, schował się w kuchennej szafce.



Mężczyzna był trzeźwy i nie wyjaśnił policjantom swojego zachowania. Trafił do aresztu, teraz zajmie się nim sąd.