Radni województwa zgodzili się na zaciągnięcie kredytu do 350 mln zł

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Radni zachodniopomorskiego sejmiku zgodzili się na zaciągnięcie do 350 milionów złotych w Europejskim Banku Inwestycyjnym. To maksymalna kwota pożyczki, pieniądze byłyby uruchamiane w razie potrzeby.

Te środki mają służyć jako wkłady własne w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej - tłumaczył skarbnik województwa Marek Dylewski.



- Planowany kolejny kontrakt, pod kątem nowej perspektywy finansowej województwa zachodniopomorskiego. Do kwoty maksymalnej 350 milionów złotych. Nie oznacza to, że dzisiaj to zaciągamy. Wtedy, kiedy będzie konieczność - mówił Dylewski.



Maciej Kopeć z klubu Prawa i Sprawiedliwości zwracał uwagę, że ma obawy w związku z zadłużaniem województwa. Radni PiS wstrzymali się od głosu w tej sprawie.



- Kolejny sejmik może dokonać zmian w wieloletniej prognozie. Czyli wychodząc z tego założenia, nie jesteśmy przeciwni temu kredytowi. Ale też uważamy, że w kolejnej odsłonie, po kolejnych wyborach, nasz wpływ na to, w jaki sposób będzie wyglądał kreowany budżet na poszczególne lata, będzie większy - mówił Kopeć.



Władze województwa podkreślają, że kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym jest korzystniejszy od ofert komercyjnych. Raty można spłacać w okresie do 25 lat, a oprocentowanie jest ustalane indywidualnie.