Rada Społeczna szpitala w Koszalinie działa o dwa lata za długo

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Już dwa lata dłużej działa Rada Społeczna Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.

Radni sejmiku województwa zaznaczyli, że według statutu kadencja Rady trwa cztery lata - mówi Rafał Niburski, radny z klubu Prawa i Sprawiedliwości.



- Kadencja upłynęła w grudniu 2020 roku. Wówczas wybrano rady społeczne wszystkich szpitali, tylko nie w Koszalinie. Pytanie brzmi, dlaczego nie Rady Społecznej szpitala w Koszalinie. O to pytał wielokrotnie klub Pro Centrum, my pytaliśmy i były zdawkowe odpowiedzi, że brak jest konsensusu politycznego. Z całym szacunkiem, do funkcjonowania Rady Społecznej szpitala nie jest potrzebny konsensus polityczny, tylko wybór odpowiednich osób - mówi Niburski.



Rządząca w województwie Platforma Obywatelska nie chce rozmawiać na temat problemów Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie - mówi Maciej Kopeć, radny PiS.



- Chcieliśmy wprowadzić punkt na sesję sejmiku, który dotyczył szpitala w Koszalinie. Nie tylko kwestię Rady Społecznej, ale wielu innych problemów tego szpitala. Zamiast tego mieliśmy dyskusje o służbie zdrowia, a więc dokonano pewnej manipulacji, żeby od tego tematu uciec - mówi Kopeć.



Na czele Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie stoi senator Stanisław Gawłowski.