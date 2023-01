Lotnisko odrabia straty. Prawie połowa to loty do stolicy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Lotnisko w Goleniowie odrabia straty po pandemii. Dwa razy więcej pasażerów skorzystało z portu w 2022 roku niż rok wcześniej.

- W tym czasie obsłużono ponad 400 tysięcy osób. Hitem były między innymi loty czarterowe do Turcji - mówi rzecznik portu lotniczego Krzysztof Domagalski. - Mieliśmy cztery połączenia w tygodniu. Touroperatorzy zwiększają okres operowania, czyli z naszego lotniska będzie można polecieć do Turcji cały czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i nawet do połowy października. Nowość od biura podróży TUI i Itaka to bułgarskie połączenie do Burgas.



Z regularnych lotów podróżni z Pomorza Zachodniego najczęściej wybierali Warszawę - dodaje Domagalski. - Szeroko rozumiana przez Warszawę Modlin i Warszawę linii lotniczych LOT, które latają trzy razy dziennie na lotnisko Warszawa Chopina i dodatkowo jeszcze pięć razy w tygodniu Ryanair operuje na lotnisko Warszawa Modlin. W sumie to prawie 200 tysięcy pasażerów skorzystało na połączeniu do Warszawy.



Loty do Warszawy Modlina wracają do siatki połączeń 26 marca. Jak szacują władze lotniska, powrót do liczby podróżnych, jak sprzed pandemii, będzie możliwy dopiero w przyszłym roku.