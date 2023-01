Ciepłe obiady z automatu na Politechnice Morskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Tanio, ciepło i smacznie - na Politechnice Morskiej w Szczecinie powstał pierwszy automat serwujący ciepłe obiady.

W ofercie 12 posiłków m.in gołąbki i kotlet schabowy, a na deser sernik. To pierwsza taka maszyna w naszym mieście, a powstała głównie z myślą o studentach i pracownikach politechniki, ale skorzystać może każdy. Automat wydaje również sztućce, a ceny posiłków nie przekraczają 30 złotych.



- To mega fajna sprawa - mówi studentka. - Dużo studentów długo zostaje na uczelni i kiedy jest 18 czy 19, to wtedy o ciepły posiłek naprawdę trudno. Myślę, że skorzystam minimum trzy razy w tygodniu. Słyszałam, że jest duży wybór.



- Mamy bardzo duży wybór - mówi Grażyna Dyląg, pracowniczka Best Meals. - To są typowe obiady, pełnowartościowe posiłki, podawane jako ciepłe i zimne.



- Bardzo dobre i jestem zaskoczony, że są naprawdę gorące - dodaje dr hab. Stanisław Iwan, prof. PM.



Automat znajduje się w budynku Biblioteki Głównej Politechniki Morskiej w Szczecinie przy ul. Henryka Pobożnego.