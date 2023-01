Gróbarczyk: dostawa Leopardów na Ukrainę to kropla w morzu potrzeb

Deklaracja o dostawach czołgów Leopard nie pokryje wszystkich potrzeb w uzbrojeniu Ukrainy - mówił wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk w "Rozmowach pod krawatem" w Radiu Szczecin.

Przeforsowanie przez Polskę dozbrojenia Ukrainy nie traktowałbym jako święto - dodaje Gróbarczyk.- Kilkanaście czołgów, które wjadą ze strony niemieckiej, to dopiero kropla w morzu. Cały obszar, który wymaga wsparcia, jest zdefiniowany - o czym mówił prezydent Zełenski. Mamy nadzieję, że to jest dopiero początek poważnych dostaw - mówił wiceminister infrastruktury.Zdaniem wiceministra, kwestie związane z obronnością i działaniami rządu w sprawie wsparcia Ukrainy, nie powinny być przedmiotem sporów politycznych.- Mamy nadzieję, że w końcu jakieś tam otrzeźwienie nastąpi z ich strony, a nie tylko beznadziejna i idiotyczna wręcz walka polityczna. W obszarach, w których się faktycznie toczy wojna i ludzie umierają. Najgorsze jest to, że przecież cały czas to nam grozi niebezpieczeństwo. Wszystko co robimy, to ku temu, aby zabezpieczyć Polskę - mówił Marek Gróbarczyk.Rząd Niemiec zadeklarował przekazanie Ukrainie 14 czołgów Leopard, tyle samo co rząd Polski.