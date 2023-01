Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Za napad i kradzież stanie przed sądem. Mężczyzna odpowie za rozbój. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło 6 grudnia biegłego roku na Dworcu Głównym w Szczecinie. Mężczyzna bił, kopał, szarpał i przewrócił poszkodowanego, po czym ukradł mu telefon, głośnik bezprzewodowy, ubrania i dowód osobisty.



Sprawca został zatrzymany. Trafił do tymczasowego aresztu. Był już wcześniej karany, teraz grozi mu do 12 lat więzienia.