Dofinansowanie klubów sportowych w regionie

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dotacje dla większej ilości klubów sportowych Pomorza Zachodniego z budżetu województwa - radni zachodniopomorskiego sejmiku zgodzili się na zmianę regulaminu finansowania zakupu sprzętu.

Jak czytamy w uzasadnieniu, dotychczas było to możliwe tylko dla klubów, których "zawodnicy osiągali wysokie wyniki sportowe lub dokonali wyczynów promujących Pomorze Zachodnie". Teraz ma to być możliwe również dla tych, którzy aktualnie nie spełniają powyższych wymagań, ale "prowadzą zajęcia w dyscyplinach, których rozwojem jest zainteresowany Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego".



Wystąpić o dotację w takiej sytuacji będzie mógł marszałek województwa bądź członek jego zarządu oraz komisja do spraw sportu zachodniopomorskiego sejmiku.