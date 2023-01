Wyburzą przedszkole, a wybudują...

- Ten budynek nadaje się wyłącznie do rozbiórki. To była prowizorka, która funkcjonowała przez wiele lat - przyznaje Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Zamiast przedszkola - miejsce dla młodzieży lub seniorów. To propozycja samorządu na zagospodarowanie miejsca po placówce, o której likwidacji radni Świnoujścia podjęli decyzję.

Dzisiejsze przedszkole przy ul. Szkolnej w Świnoujściu już niedługo przejdzie do historii. Budynek, w którym dziś uczą się przedszkolaki wkrótce będzie zrównany z ziemią.



Dzieci przeniesione mają być do szkoły.



- Przedszkole Miejskie "Pod Żaglami", które jest przy ulicy Bydgoskiej będzie prowadziło te dwa oddziały w szkole nr 6 - dodał.



W miejscu starego przedszkola stanie inny budynek, również o funkcji społecznej. Pomysłów nie brakuje.



- W tej lokalizacji powinno powstać miejsce dla pobytu seniorów. - Powinno powstać coś fajnego dla sportu; hala, kompleks, żeby rozwijać sport, bo tutaj, to słabo - mówili mieszkancy.



Stare przedszkole funkcjonowało będzie do końca roku szkolnego.