Woda w kranach na Pomorzanach. Zbyt dużo chloru?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Spokojnie, to jednostkowy przypadek - uspokaja szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Zdaniem słuchaczy audycji "Czas Reakcji" dzwoniących z Pomorzan w wodzie, która do nich dociera jest zbyt dużo chloru.



- Na ulicy Klemensiewicza zostały wymienione rury. Mimo wszystko zapach chloru, a właściwie: smród chloru jest nie do wytrzymania - ocenił.



Podjęliśmy interwencję - zapewniał rzecznik ZWiK, Tomasz Makowski.



- Regulowaliśmy ciśnieniami w tamtym rejonie miasta, może być to nasza wina. Trwa tam nowego węzła przesiadkowego w związku z tym włączana była nowa sieć wodociągowa wybudowana przez wykonawcę. Z tej też przyczyny mogło dojść do zerwania jakichś osadów nagromadzonych we fragmencie rurociągu - przyznał Makowski.



Tomasz Makowski dodał, że woda była zbadana po sygnale słuchacza i wyniki wykazały dziesięciokrotnie mniejsze stężenie, niż dopuszczają normy.