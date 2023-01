Przerabia samochody dla ukraińskich artylerzystów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia M.Kokolus [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

Skupuje używane samochody, które przerabia na pojazdy militarne dla ukraińskiej armii. To mieszkający od ośmiu lat w Dolicach Volodvmyr Kharyton.

Mężczyzna wpadł na pomysł, aby stworzyć wóz wielofunkcyjny służący żołnierzom walczącym w okolicach Zaproża.



- Jak słyszycie, silnik pracuje prawidłowo. Auto będzie służyło naszej 44. Brygadzie Artylerii, która broni Ukrainy. Potrzeba chłopakom taki samochód, żeby tam była pralka, suszarka i woda. Może przewozić ludzi, jak potrzeba przewieźć rannego do szpitala. Mogą też tutaj spać, bo jest ciepło i rozłożone fotele. Widać, że to jest mocny samochód. Chłopaki są bardzo zadowoleni - mówi Kharyton.



Przerobione auto na wóz militarny jedzie wypełnione ubraniami dla ukraińskich żołnierzy, które szyje rodzina Volodvmyra.



Obecnie mężczyzna jest w trakcie przerabiania drugiego samochodu, który wkrótce pojedzie na Ukrainę i zostanie przekazany żołnierzom.



Jeżeli ktoś chciałby pomóc w tej inicjatywie, wystarczy w ciągu dnia zgłosić się do hali w Dolicach przy ulicy Kolejowej 33c.