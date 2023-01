Mirosławiec: kolejna akcja pomocy dla Ukrainy

Fot. pixabay.com / Hubert2T (CC0 domena publiczna)

Kołdry, latarki, a nawet wkłady do zniczy - by oświetlać pomieszczenia, gdy nie ma prądu - te rzeczy pojadą wkrótce w transporcie darów do gminy Zamglaj w Ukrainie - partnerskiej gminy Mirosławca w woj. zachodniopomorskim.

Mirosławiecki urząd organizuje kolejną akcję pomocy dla walczącej z rosyjską agresją Ukrainy. Jak mówił w Polskim Radiu Koszalin burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik - pomoc na Ukrainę płynie od lutego ubiegłego roku, ale ta akcja jest skierowana konkretnie do gminy partnerskiej.



- Wsparcie dla Ukrainy trwa w Mirosławcu od końca lutego minionego roku. Przynoszenie darów, które trafiają na Ukrainę jest nieustające. Do momentu tej akcji była to pomoc całej Ukrainie. Skierowaliśmy tę pomoc przez punkty graniczne i były przekazywane dalej. Natomiast ta akcja jest o tyle wyjątkowa, że skierowana do miejscowości partnerskiej, czyli gminy Zamglaj - powiedział burmistrz.



Przedstawiciele tej gminy partnerskiej Mirosławca w Ukrainie poprosili o konkretne rzeczy. Jak mówi burmistrz Mirosławca, Piotr Pawlik - to między innymi kołdry i latarki, ale także wkłady do zniczy.



- To jest produkt, który tam jest nieznany, a przez długą możliwość świecenia wkłady kilkudobowe rewelacyjnie się sprawdzają. W finale akcji wszystkie te przedmioty spakujemy do samochodu, który ma już zostać w Ukrainie - zapowiedział.



Zbiórka będzie prowadzona co najmniej do 1 lutego. Osoby, które chciałyby włączyć się w tę pomoc mogą kontaktować się z Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu.