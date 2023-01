Co z polskimi lasami? "To próba ograniczenia suwerenności państw członkowskich"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

"Przejęcie kontroli nad lasami to próba federalizacji Unii Europejskiej" - tak Małgorzata Golińska, wiceminister Klimatu i Środowiska ocenia przegłosowane w tej sprawie przez jedną z komisji Parlamentu Europejskiego nowe prawo.

W programie "Radio Szczecin na Wieczór" stwierdziła, że to ograniczanie suwerenności państw członkowskich.



- O co może chodzić? Myślę, że odpowiedź jest prosta. Już od pewnego czasu widzimy, że w środowiskach Unii Europejskiej niektórych państw, które chciałyby być dominującymi, funkcjonuje takie myślenie, aby zlikwidować suwerenność poszczególnych państw. Najlepiej z jednym centralnym ośrodkiem zarządzającym, najchętniej w Niemczech - podkreśla Golińska.



Małgorzata Golińska zaznaczyła, że gospodarka leśna ma ogromny wpływ na PKB Polski. - Ja myślę, że najlepiej przemawiają tutaj same liczby. Pamiętajmy, że przemysł drzewny w naszym kraju to jest wkład od 3 do 5 PKB, to są wpływy z eksportu. Polska jest jednym z liderów, jeśli chodzi o Unię Europejską w dostarczaniu surowca drzewnego, a nasz przemysł meblarski jest w pierwszej dziesiątce chyba na świecie - dodaje Golińska.



Takim rozwiązaniom jak rozszerzenie kompetencji na lasy sprzeciwia się polski rząd. Dziś 80 procent polskich lasów jest w rękach państwa.