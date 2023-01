źródło: OSP Międzyzdroje/ Fanpage na Facebooku

Będzie można poczuć się jak strażak - wystarczy mieć 17 tysięcy złotych. Za taką kwotę można kupić wóz strażacki.

Swój ponad 30-letni, pojazd na popularnym portalu, na sprzedaż wystawiła Ochotnicza Straż Pożarna z Międzyzdrojów. To Jelcz z 1989 roku. Jest w nim miejsce dla czterech ratowników.



Pojazd jest nadal sprawny i gotowy do wyjazdu do akcji, ma też aktualny przegląd i ubezpieczenie.



OSP sprzedaje stary samochód, ponieważ do dyspozycji ma już nowy wóz.