Nadal brak porozumienia ws. obwodnicy Polic

Fot. Maciej Miler Fot. Maciej Miler

Przyszła obwodnica Polic nadal bez porozumienia. Wczorajsze otwarte spotkanie mieszkańców z radnymi, w którym wzięło udział około trzystu osób, nie przyniosło rezultatu.

Zdaniem radnego Krystiana Kowalewskiego, problemem pozostaje nadal brak jakichkolwiek argumentów ze strony władz gminy, które przekonałyby mieszkańców Polic do wariantu "żółtego".



To koncepcja, która docelowo odetnie miasto od terenów rekreacyjnych Puszczy Wkrzańskiej - dodaje. - "Żółty" przebieg planowanej obwodnicy nie był wcześniej konsultowany ani z mieszkańcami, ani nawet z radnymi, co spowodowało, że teraz musimy ten temat dyskutować od nowa. Póki co nie usłyszeliśmy argumentu, że ten "żółty" przebieg jest w jakiś sposób dobry dla mieszkańców. Ponosimy duże koszty społeczne, nie wiedząc jaką z tego mamy korzyść. Nie jest to właściwie - tłumaczy Kowalewski.



Kolejna debata na temat przyszłej obwodnicy Polic zaplanowana jest na wtorek w trakcie sesji Rady Miejskiej.