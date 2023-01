Stale zapchane toalety na węźle Głębokie. Mieszkańcy alarmują

Fot. pixabay.com / FreeToUseSounds (CC0 domena publiczna)

Problemy z toaletą na niedawno otwartym węźle przesiadkowym Głębokie w Szczecinie.

Instalacja sanitarna jest tam regularnie zapychana. To nie jedyny problem, kolejny dotyczy poczekalni - mówili słuchacze naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji".



- Obiekt, z którego korzystają niestety tylko osoby bezdomne... Doszło do uszkodzenia toalet. Przechodzi ludzkie pojęcie, co tu się dzieje - żali się słuchacz.



Toaletę musieliśmy wyłączyć z użytkowania - potwierdził rzecznik miasta ds. inwestycji Piotr Zieliński: - Dochodziło do zapychania rur, przez różnego rodzaju materiały, które można razem z wodą spuścić. Z tego też względu, wiele razy przyjeżdżały firmy, które udrażniały infrastrukturę. Problem się wielokrotnie powtarzał, więc trzeba wypracować jakieś rozwiązanie.



Jak i kiedy problem zostanie rozwiązany - tego na razie nie wiadomo. Dla kierowców i motorniczych ustawione są przenośne toalety.