Już w wakacje Wolin z nowymi drogami

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

To największa inwestycja drogowa, którą realizuje obecnie miasto Wolin.

Chodzi o przebudowę trzech kilometrów dróg, także dwóch kilometrów sieci kanalizacji deszczowej czy też budowę ledowego oświetlenia ulicznego.



Nowego kształtu nabiorą ulice: Niedamira, Moniuszki, Parkowa, Owocowa oraz droga do plaży - mówi burmistrz Wolina Ewa Grzybowska. - Kilkadziesiąt lat czekaliśmy na przebudowę ulic. Dziurawych ulic... Te ulice pamiętają jeszcze lata '70, więc można sobie wyobrazić, jak wyglądały dziś. Na przełomie lipca i sierpnia będą wglądały przepięknie, tak jak miasto Wolin i mieszkańcy na to zasługują - zapewnia Grzybowska.



Koszt inwestycji, to ponad 20 milionów złotych. Przebudowa ulic Wolina dofinansowana została z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.