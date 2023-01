Laptopy od rządu dla wszystkich czwartoklasistów [WIDEO]

We wrześniu wszyscy uczniowie czwartych klas podstawówki otrzymają bezpłatnie laptopy do nauki. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd planuje zakup 370 tysięcy urządzeń.

Pomysł chwalą rodzice: - Bardzo fajna inicjatywa, idziemy do przodu i rozwijamy się digitalowo. Także, to popieram. - Często są rodziny wielodzietne i to też trzeba brać pod uwagę. Sprzęt wówczas musi być dzielony pomiędzy kilkoro dzieci. - Dla tych biednych się to przyda, natomiast najbogatsi może nie powinni dostawać. - Ja jestem za, to jest pomoc technologiczna, bardzo potrzebna.Komputer dla każdego czwartoklasisty, to wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w całym kraju - podkreśla Artur Szałabawka, poseł PiS: - Ten program od września jest dla czwartoklasistów, którzy zaczynają już taką edukację na poważnie. Zaczyna wchodzić coraz więcej przedmiotów, które - w dzisiejszych czasach - niejednokrotnie wymagają dobrego sprzętu komputerowego. Nie może być wykluczenia, że jedno dziecko będzie stać na nowoczesny laptop, a drugiego nie będzie.Pieniądze na zakup laptopów będą pochodziły z Krajowego Planu Odbudowy.