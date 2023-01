Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Całkowicie zablokowana jest droga krajowa nr 31. Chodzi o odcinek między Kostrzynem nad Odrą a Słubicami.

W okolicach miejscowości Olszyna doszło do zderzenia samochodu dostawczego z ciągnikiem. Jedna osoba została ranna.



Policja kieruje objazdami przez miejscowości: Kunowice, Kowalów i Górzycę. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 11:00.



Utrudnienia także na drodze szybkiego ruchu S3. Chodzi o odcinek od węzła Klucz do węzła Pyrzyce.



W tej części naszego regionu kierowcy powinni spodziewać się zwężeń i odcinkowego

ograniczania prędkości. Utrudnienia potrwają do godziny 15:00.