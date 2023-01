W Szczecinie powstaje jeden z największych oddziałów chirurgii plastycznej

Fot. 109. Szpital Wojskowy w Szczecinie.

Ponad 1200 operacji tylko w ubiegłym roku wykonali lekarze z oddziału chirurgii plastycznej 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie. To jedna z najprężniej rozwijających się takich jednostek w kraju.

Pracuje w niej zespół kilkunastu chirurgów różnych specjalizacji. Operuje pacjentów np. po urazach - mówi dr Piotr Burszewski, specjalista chirurgii plastycznej.



- Począwszy od operacji powiek, plastyk nosa, przegrody nosa, rekonstrukcyjnych piersi, szerokiego zakresu chirurgii ręki, rekonstrukcyjnej po onkologicznej, korekty blizn. Ostatnio dołączył do nas szeroki zespół chirurgów szczękowo-twarzowych, więc również zaczęliśmy operacje z zakresu twarzy, głębsze, operacje zatok - mówi Burszewski.



Pacjenci kwalifikowani do zabiegów są z powodów medycznych, a nie np. dlatego, że chcą poprawić swój wygląd. Operacje wykonywane są w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.



- Musimy rozróżnić chirurgię plastyczną i estetyczną, ze wskazaniem na poprawę urody. Takich zabiegów nie wykonujemy, bo jest to zakres jednak zdrowotny, tudzież po różnych urazach, albo wad wrodzonych. To zakres dość limitowany, niemniej różnorodny - mówi specjalista chirurgii plastycznej..



By skorzystać z oferty oddziału, trzeba mieć skierowanie od lekarza POZ. Oddział czeka rozbudowa. Dzięki temu stanie się jednym z największych w Polsce.



W tej chwili zespół dysponuje dwiema salami operacyjnymi na czwartym piętrze budynku Szpitala Wojskowego. W ramach planowanej rozbudowy szpitala, przewiduje się w przyszłości znaczne powiększenie oddziału, po którym w ramach swojej struktury zawierać będzie trzy sale operacyjne, ponad dwadzieścia specjalistycznych łóżek szpitalnych, poradnie, sale zabiegowe, a to wszystko na ponad tysiącu metrów kwadratowych powierzchni.



Oddział Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Otolaryngologii istnieje w Szpitalu Wojskowym już od 2001 roku.