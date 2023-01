Nowoczesna biblioteka w Kołobrzegu. "To miejsce ma łączyć pokolenia"

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Nowa biblioteka została otwarta w Kołobrzegu. Na miejscu, poza księgozbiorem, czekają także atrakcje dla najmłodszych.

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej powstała na osiedlu Ogrody. Budynek o powierzchni 400 metrów kwadratowych budowany był od lutego 2021 roku.



Od dziś mogą ją odwiedzać pierwsi czytelnicy. Poza szerokim wachlarzem literatury na miejscu znajduje się również sala kreatywna z multimediami, tablicami edukacyjnymi i grami rpg.



Dyrektor biblioteki Monika Dzieci mówi, że ma to być miejsce otwarte i nowoczesne: - Chciałam naszą bibliotekę wprowadzić w XXI wiek i pokazać, że choć książka jest punktem wyjścia, to mamy do zaproponowania wiele różnych atrakcji. Chcemy, aby było to miejsce łączące pokolenia, aby każdy kto przyjdzie mógł u nas znaleźć coś dla siebie.



Biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, a w soboty do godz. 14:00. Inwestycja kosztowała 2,5 mln zł.