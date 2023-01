Powstała pierwsza w regionie poradnia prehabilitacyjna [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie uruchomiło poradnię prehabilitacyjną. Będzie przyjmować pacjentów chorych na nowotwory, zanim rozpoczną leczenie onkologiczne.

Wszystko po to, by doprowadzić pacjenta do jak najlepszego stanu zdrowia przed np. chemioterapią i radioterapią - mówi Katarzyna Hetman, onkolog z ZCO.



- Zagospodarujemy ten czas pomiędzy diagnozą a rozpoczęciem leczenia. Pacjent otrzyma tam szeroko pojęte wsparcie, żywieniowe, psychologiczne, fizjoterapeutyczne i w walce z nałogami - mówi Hetman.



Jest to potrzebne, bo leczenie onkologiczne jest wyczerpujące - dodaje Katarzyna Hetman.



- Leczenie długotrwałe jest ciężkie. Pacjenci z kolei są w różnym stanie. Patrząc na naszych pacjentów obserwujemy, że ten stan ogólny populacji chyba się pogarsza - mówi onkolog z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie.



Poradnia pierwszego pacjenta przyjmie we wtorek. Pacjenci pod opieka lekarzy będą przez kilka tygodni.