Dobra fryzura to nie tylko samo wykonanie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia Robert Stachnik. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Młode fryzjerki z województwa po raz 26. stanęły w szranki w konkursie Srebrny Lok, organizowanym przez Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie.

Zawody dają okazję do wykazania się, ale również są cenne w zdobywaniu doświadczenia, które zaprocentuje po ukończeniu szkoły - mówi Elżbieta Paprocka, dyrektor Zespołu Szkół Rzemieślniczych.



- 15 uczestniczek. Każda z nich ma do przygotowania dwie fryzury konkursowe. Pierwsza - ślubna. Druga część konkursu to fryzura awangardowa, inspirowana folklorem - mówi Paprocka.



Samo wykonanie fryzury to jedno. Ważny jest również pomysł i dopasowanie fryzury - mówi Weronika Korul, jedna z laureatek konkursu, która układała włosy swojej mamie.



- Starałam się jak najbardziej odmłodzić, bo jest to dojrzała osoba. Uniosłam fryzurę do góry, żeby była luźna, estetyczna i żeby pomiędzy nie wystawały jakieś mniejsze włoski. By ładnie i schludnie to wyglądało - mówi uczestniczka.



Konkurs wrócił do kalendarza imprez po trzyletniej przerwie.