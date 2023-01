Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Dwaj kierowcy udaremnili dalszą jazdę pijanemu kierowcy fiata. Do zdarzenia doszło na ul. Krygiera w Szczecinie.

Sposób jazdy 57-latka wzbudził ich podejrzenia. Mężczyźni zatrzymali go i wezwali drogówkę. Po badaniu alkomatem okazało się, że sprawca miał 2,5 promila w wydychanym powietrzu. Miał także zakaz prowadzenia pojazdów i do odbycia karę więzienia. Auto, którym się poruszał, nie miało ważnych badań technicznych.



Sprawca trafił na trzy miesiące do zakładu karnego.