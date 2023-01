Powstało Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Resku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia Marcin Kokolus [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

W Resku powstało pierwsze w województwie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. 20 osób z niepełnosprawnościami będzie tam mogło liczyć na fachową opiekę, wyżywienie i zajęcia terapeutyczne.

Ośrodek to wypełnienie luki dla osób najbardziej potrzebujących pomocy w gminie.



- Są osoby, które okresowo potrzebują wsparcia, żeby mogły gdzieś zamieszkać, ponieważ nie mają opieki we własnych domach i osoby, które w ciągu dnia potrzebują wsparcia fachowego ze strony opiekunów - zaznacza Arkadiusz Czerwiński, burmistrz Reska.



Dla podopiecznych przygotowany jest szeroki wachlarz zajęć.



- Te osoby będą mogły do nas przyjechać i korzystać z różnych zajęć, jak fizjoterapia, terapia zajęciowa, zajęcia manualne, kulinarne, w zależności od potrzeb danej osoby - podkreśla Mariusz Kiezik, dyrektor Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Resku.



Nowy obiekt kosztował prawie 4,5 miliona złotych z czego połowę przekazało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.