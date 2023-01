Stacja dializ w Świnoujściu znów otwarta [ZDJĘCIA]

W Świnoujskiej stacji dializ jest w sumie 10 stanowisk. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] W Świnoujskiej stacji dializ jest w sumie 10 stanowisk. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] W Świnoujskiej stacji dializ jest w sumie 10 stanowisk. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

20 pacjentów już nie będzie musiało dojeżdżać dwa razy w tygodniu na zabiegi do Szczecina.

Poprzedni podmiot prowadzący stację zakończył współpracę z samorządem pod koniec ubiegłego roku. Teraz pieczę nad stacją w budynku Uzdrowiska sprawuje Szpital Miejski.



- To te same urządzenia, które były tu wcześniej. Najważniejsze, że mają atesty, spełniają wszystkie wymogi i pacjenci mogą być dializowani - podkreśla Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia.



- Na każdych pięciu pacjentów musi być jedna pielęgniarka. Jedna dializa trwa przeciętnie cztery godziny. Nasi pacjenci świnoujscy mają blisko, ale będą do nas dojeżdżali inni pacjenci, którym zapewniamy transport - dodała Wiesława Kosińska, pielęgniarka naczelna.



- 20 osób - bo takie mamy możliwości - wyraziło chęć powrotu. Na razie takie mamy możliwości. Zaczynamy wszystko od początku. Stacja ma to do siebie, że jest mała, jest rodzinna atmosfera - oceniła Marzena Studzińska, pielęgniarka oddziałowa.



W Świnoujskiej stacji dializ jest w sumie 10 stanowisk. Zabiegi prowadzone są trzy razy w tygodniu.