Nitka dojazdowa do ZOS. Będą konsultacje

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie zamierza aktywnie uczestniczyć w wyborze wariantu przyszłej obwodnicy Polic.

Chodzi o planowaną budowę nitki dojazdowej do Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Na ten cel Gmina Police otrzymała 245 milionów rządowego wsparcia.Zdaniem Łukasza Lendnera z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podjęcie decyzji w tej sprawie przez władze Gminy Police powinno zostać poprzedzone licznym konsultacjami. I to nie tylko z udziałem mieszkańców, ale także Miasta Szczecin i generalnej dyrekcji.- Będziemy starali się aktywnie uczestniczyć, żeby przyjęto wariant optymalny; taki, który będzie służył wszystkim mieszkańcom, a nie taki, który będzie połowicznie rozwiązywał problem Polic i kierował ruch do miejscowości Przęsocin, gdzie na pewno mieszkańcy tego ruchu tranzytowego z zachodniego obejścia również nie chcą, tak samo jak mieszkańcy Polic - zapowiedział Lendner.Kolejne konsultacje w tej sprawie zaplanowano na wtorek w trakcie sesji Rady Miejskiej w Policach.