Sport ekstremalny na Głębokim w Szczecinie. Odbyły się tam zawody morsów - Winter Challenge. Siedemdziesięciu uczestników sprawdziło, ile może wytrzymać w wodzie.

Byli początkujący, którzy pierwszy raz próbowali tego sportu. Byli też i tacy, którzy w jeziorze przebywali godzinę. Woda miała od 2 do 4 stopni.- Polega to na tym, żeby ludzie mogli wejść i doświadczyć granic swojej hipotermii, czyli mogli wejść do wody i obserwować etapowo reakcje swojego organizmu na wychłodzenie, ale we właściwym momencie, jeszcze o własnych siłach, wyjść z wody i się ogrzać - mówi organizatorka zawodów Anna Witkowska.Po zawodach na uczestników czekał ciepły poczęstunek.