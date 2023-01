Nitras na czele Obywatelskiej Kontroli Wyborów - komentarze w "Kawiarence Politycznej"

Wystawienie Sławomira Nitrasa przez Donalda Tuska jako twarz projektu Obywatelskiej Kontroli Wyborów było jednym z tematów dyskusji w dzisiejszej "Kawiarence Politycznej" na antenie Radia Szczecin.

Według Platformy Obywatelskiej projekt ten ma zapobiec fałszerstwom podczas najbliższych wyborów. Prowadzenie narracji o nieuczciwym głosowaniu może być przygotowywaniem się PO na porażkę - mówi Grzegorz Gibas z Radia Szczecin. - Mnie w tej wypowiedzi zaciekawiło takie stwierdzenie, że obawia się sfałszowania wyborów. Ja rozumiem, że jak Platforma Obywatelska wygra te wybory to one będą sfałszowane?Wybranie akurat Sławomira Nitrasa z jego reputacją paradoksalnie może pomoć PiSowi - mówi Jacek Liziniewicz z Gazety Polskiej. - W jakimś stopniu Prawo i Sprawiedliwość powinno się cieszyć, że Nitras pomimo wszystkich tych afer jest nadal wystawiany na czoło.Wybór ten pokazuje również, kto obecnie jest mocny w wewnętrznej walce w Platformie Obywatelskiej - mówi Łukasz Jankowski z Radia Wnet. - To jest człowiek Trzaskowskiego i postawienie go na takim miejscu, to bardzo ciekawy sygnał co do wewnętrznych gier w PO.Decyzję o powołaniu projektu Obywatelskiej Kontroli Wyborów Donald Tusk ogłosił w piątek po sejmowym głosowaniu w sprawie zmian w kodeksie wyborczym. Nowelizacja, według jej autorów, ma pomóc w zwiększeniu frekwencji podczas wyborów. Projekt nowelizacji trafił już do Senatu. Sławomir Nitras ma na swoim koncie wyrok z 2006 roku, kiedy w trakcie wyborów na prezydenta Szczecina, będąc w sztabie Piotra Krzystka pomówił ówczesną kandydatkę PiS, Teresę Lubińską. Krzystek wtedy po raz pierwszy został prezydentem Szczecina, Lubińska nie weszła do drugiej tury.