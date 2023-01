31. finał WOŚP. W Przecławiu zapraszają studenci PUM

W Gminnym Ośrodku Kultury w Przecławiu można się u nich zbadać. Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]

Już po raz 31. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera pieniądze dla szpitali.

W tym roku w działania Orkiestry włączyli się studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W Gminnym Ośrodku Kultury w Przecławiu można się u nich zbadać.



- Badamy cukier, ciśnienie, sprawdzamy zęby, można zrobić sobie szybki przegląd, szczególnie zachęcamy do tego dzieci. Można odbyć kurs pierwszej pomocy. Przewinęło się sporo osób, a wolontariusze działają na zmiany. W sumie jest nas około 50 - mówi Natalia Piwko, jedna z wolontariuszek.



Punktualnie o godz. 20 rozpocznie się Światełko do Nieba; w Przecławiu będzie to przed budynkiem GOKSiR, w Szczecinie natomiast w Ogrodach Śródmieście i na Łasztowni.



W tym roku Orkiestra zbiera pieniądze na walkę z sepsą.