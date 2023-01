Piekarze biorą sprawy w swoje ręce

Właściciele niewielkich zakładów z regionu na własną rękę wynegocjowali nowe umowy na zakup gazu i prądu.

Ceny, co prawda są wyższe, ale nie doprowadzą do bankructw drobnych producentów.Jeszcze kilka miesięcy temu, przedsiębiorcy skarżyli się, że przez nowe stawki wielu z nich będzie musiało zamknąć swoje firmy. Jednak podczas specjalnego spotkania z dostawcami udało im się ich przekonać do mniejszej skali podwyżek.- Nasz szczery głos mówiący, że za chwilę nie będzie w naszym kraju małych piekarni, które często produkują właśnie tę zdrową żywność. Jeden z tych argumentów zadziałał i ci, którzy zarządzają tymi firmami poszli na te ustępstwa. Skorzystaliśmy z oferty i teraz - na jakiś czas - mamy zabezpieczenie - mówi jeden z inicjatorów negocjacji - Andrzej Wojciechowski z Cechu Rzemiosł Spożywczych w Szczecinie.Więcej o sytuacji piekarzy w Szczecinie i regionie w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" co sobotę na naszej antenie.