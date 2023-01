Szczecińska Kolej Metropolitalna nie powinna mieć kolejnych opóźnień [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Tak zapewniał przedstawiciel PKP Polskie Linie Kolejowe podczas obrad Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego zebranego właśnie w związku z SKM. Jak tłumaczył Piotr Bruss z PKP PLK, kolej i wykonawca wiedzą już, jaki jest zakres dodatkowych prac, które trzeba będzie wykonać.

- Dzisiaj te terminy są realne do wykonania, jeżeli nie wyskoczy nic po drodze, co znajduje się w gruncie a czego dziś nie wiemy, to potwierdzamy te terminy - mówi Bruss.



Impulsem do zwołania zespołu parlamentarnego był raport Najwyższej Izby Kontroli właśnie w sprawie SKM. Kontrola wykazała wiele nieprawidłowości na etapie przetargu - niedostateczne przygotowanie od strony projektowej oraz nierealne terminy zaproponowane przez wykonawcę - mówi Radosław Kropiowski z NIK.



- Zamawiający określa maksymalny termin realizacji zamówień, które dla zadania A wynosi 41 miesięcy a dla zadania B- 36 miesięcy. Wyłoniony wykonawca zadeklarował, że zadanie A w całości, czyli zaprojektowanie, wybudowanie i oddanie do użytku zrealizuje w 25 miesięcy a zadanie B w 22 miesiące - mówi Kropiowski.



Dzisiaj w pracach Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego uczestniczyli posłowie KO i Lewicy, nie pojawili się posłowie PiS i PSL. Szacuje się, że przez opóźnienia uruchomienie sieci SKM będzie kosztować o 300 milionów złotych więcej, niż gdyby wszystko zakończyło się w terminie. Według najnowszych ustaleń SKMka do Stargardu, Gryfina i Goleniowa pojedzie w 2024 roku, a do Polic rok później.