Rusza przetarg na budowę odcinka S11 Bobolice-Szczecinek

Rozpoczyna się przetarg na realizację 24-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 Bobolice-Szczecinek.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad skierowała ogłoszenie o przetargu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Będzie to ostatni fragment S11 budowany w województwie zachodniopomorskim.Na konferencji prasowej w Bobolicach wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker powiedział, że inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku.- W ramach tego programu zostało zagwarantowane finansowanie całej budowy drogi S11, od Bobolic, przez Szczecinek, Piłę, Poznań, aż na Śląsk - wskazał wiceszef MSWiA.Odcinek Bobolice-Szczecinek połączy budowane obecnie odcinek Koszalin-Bobolice i obwodnicę Szczecinka. Umowa na jego realizację - jak szacuje GDDKiA - powinna zostać podpisana w drugiej połowie tego roku. Zakończenie budowy planowane jest w 2026 roku.