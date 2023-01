Kradną katalizatory samochodowe [ZDJĘCIA]

Za kradzież katalizatora złodziejowi grozi do pięciu lat więzienia. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Za kradzież katalizatora złodziejowi grozi do pięciu lat więzienia. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Za kradzież katalizatora złodziejowi grozi do pięciu lat więzienia. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Za kradzież katalizatora złodziejowi grozi do pięciu lat więzienia. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

83 kradzieże w samym tylko Szczecinie - chodzi o katalizatory samochodowe, które wśród złodziei stały się bardzo popularne, a to z powodu metali szlachetnych, które zawierają.

Katalizator można stracić w biały dzień, o czym przekonała się pani Alicja.



- Wsiadłam do samochodu, zaczęłam nim jechać, bardzo warczał. Pojechałam do mechanika do warsztatu i okazało się, że nie ma katalizatora - opowiadała.



Policjantom coraz częściej udaje się złapać sprawcę, lecz do tego najczęściej potrzebne jest zgłoszenie takiej kradzieży.



- Na przełomie 2022/23 roku, między grudniem, a styczniem zostało zatrzymanych trzech sprawców na gorącym uczynku - informuje Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.



Są jednak sposoby, aby utrudnić złodziejowi wycięcie katalizatora. Trzeba go po prostu zasłonić.



- Są ślusarze, którzy wspawują pręty stalowe, które zapobiegają przed szybkim wycięciem katalizatora - mówi Grzegorz Nowak, mechanik samochodowy ze Szczecina.



Za kradzież katalizatora złodziejowi grozi do pięciu lat więzienia.