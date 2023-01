Zatamował ruch na pl. Zgody. Kierowca zapłaci wysoki mandat

Pięć tysięcy złotych za tamowanie ruchu. Taki mandat dostał szczeciński kierowca, który w niedzielę zablokował przejazd przez śródmieście.

Mężczyzna zaparkował swój samochód na ul. Edmunda Bałuki w taki sposób, że utknął tam autobus. Zgłoszenie dotarło do Straży Miejskiej, która wezwała na miejsce lawetę. Dopiero po usunięciu samochodu ruch wrócił do normy. Wszystko trwało ponad godzinę.



Kierowca musi teraz zapłacić grzywnę w wysokości 5000 zł. Maksymalna kara za takie wykroczenie to nawet 8 tysięcy złotych.