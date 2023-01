Radni PiS o budynku Floating Areny: "bezpieczeństwo może być tutaj zagrożone" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Radni PiS z kontrolą w dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie. Wszystko z powodu widocznych uszkodzeń budynku basenu Floating Arena.

Cieknące stropy czy pękające ściany - to tylko część z listy rzeczy do naprawienia. Nie możemy narażać mieszkańców i użytkowników obiektu na niebezpieczeństwo - mówi Krzysztof Romianowski, radny PiS.



- Bezpieczeństwo jest podstawą w użytkowaniu każdego obiektu, nie tylko sportowego... A jak widać po ostatnich dniach, to bezpieczeństwo może być tutaj zagrożone - dodaje Romianowski.



Miasto uspokaja. - Te awarie nie są groźne i będą usuwane - mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta Szczecin: - Dementuję informacje pojawiające się w niektórych publikacjach, sugerujące, że na tym obiekcie jest niebezpiecznie. Nic takiego nie ma miejsca... Inżynierowie i rzeczoznawcy na bieżąco kontrolują stan tego obiektu.



Podczas kontroli, radni zapytali również, między innymi o stan hali SDS i nowy stadion Arkonii Szczecin.