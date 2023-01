Pożar budynku socjalnego w Baniach. Wiele osób bez dachu nad głową [ZDJĘCIA]

Płonie budynek socjalny przy ulicy Sosnowej w miejscowości Banie.

W akcji gaśniczej uczestniczy osiem zastępów straży pożarnej z gmin Banie, Widuchowa, Trzcińsko Zdrój i Gryfino. W budynku znajduje się sześć mieszkań, to około 20 osób.



Akcja gaśnicza jest bardzo trudna, ponieważ płonie dach o konstrukcji drewnianej - mówi kapitan Maciej Łempicki, rzecznik straży pożarnej w Gryfinie.



- W tym momencie, ze względu na bardzo porywisty wiatr i niekorzystne warunki, pożar objął całe poddasze. W tej chwili płonie praktycznie połowa budynku. Próbujemy uratować cztery mieszkania, które znajdują się w najdalszej części tego obiektu. Przyjechaliśmy na miejsce przy w pełni rozwiniętym pożarze pierwszego z mieszkań, w którym się to zaczęło. Dlatego nie możemy na chwilę obecną stwierdzić, jaka była przyczyna pożaru - mówi Łempicki.



Na miejscu jest również policja i pogotowie energetyczne. Budynek socjalny po pożarze nie będzie nadawał się do zamieszkania.