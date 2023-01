Rozmowy ws. problemów spółki ciepłowniczej w Białogardzie. A jej prezes wyjechał na narty [ZDJĘCIA]

Rozmowy samorządu i prywatnej spółki dostarczającej ciepło w Białogardzie pod kuratelą przedstawicieli rządu - wiceminister środowiska oraz wojewoda podkreślali, że mieszkańcy nie zostaną z zimnymi kaloryferami.

10 lat temu w Białogardzie lokalna władza oddała infrastrukturę krytyczną w prywatne ręce. Spółka ZEC ma już 12 milionów złotych zaległości wobec dostawcy gazu PGNiG. Wcześniej członków zarządu spółki zatrzymywało CBA, musiała zwracać unijne dofinansowanie i toczą się procesy przeciwko grupie kapitałowej do której należy.W konferencji prasowej nie wzięli udziału przedstawiciele białogardzkiego samorządu czy spółki ZEC, bo w tym czasie trwały rozmowy. Zresztą, jak się okazało, prezes Zakładu Energetyki Cieplnej wyjechał na narty.Wiceminister środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska tłumaczyła, że oczekuje także reakcji samorządu.- Bardzo byśmy chcieli, żeby dzisiaj samorząd potwierdził, że ręczy za część zobowiązań, które ma spółka względem dostawcy gazu. Może też spróbować odzyskać wpływ na spółkę, to jest też jedna z opcji, z jakimś wejściem w udziały. Następne kroki to byłoby niestety postępowanie upadłościowe - mówiła Łukaszewska-Trzeciakowska.To samorząd ma ustawowy obowiązek zapewnić dostawy na przykład ciepła - zwracał uwagę wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.- Już w zeszłym roku w maju taka sytuacja miała miejsce. Wtedy prowadziłem rozmowy z prezesem PGNiG-u i tę sytuację przedkryzysową udało się zażegnać. Być może wszyscy myśleli, że tak będzie zawsze. Trzeba podjąć daleko dalej idące kroki. Musi być inicjatywa i ruch ze strony samorządu, któremu chcemy pomóc - mówił Bogucki.Jednocześnie wojewoda podkreślał, że obecne zaangażowanie przedstawicieli resortu wskazuje, jak poważnie traktowany jest problem mieszkańców Białogardu. Bogucki wyraził przekonanie, że nie dojdzie do sytuacji, w której musiałby przejąć zarządzanie kryzysowe w tamtejszym samorządzie.