Zmiany w mobilnych kontrolach SPP. Teraz wezwania będą wysyłane pocztą

Zmiany w systemie elektronicznej kontroli w szczecińskiej Strefie Płatnego Parkowania.

Od listopada opłaty na części ulic sprawdza auto wyposażone w kamerę i specjalne oprogramowanie skanujące rejestracje. Spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne, która zarządza strefą uznała, że do pomocy skieruje dodatkowe auto. W nim były dwie osoby - kierowca oraz osoba drukująca i wstawiająca za wycieraczkę wezwania, w przypadku braku biletu. To rozwiązanie krytykowała część kierowców, ponieważ auto zatrzymywało się na jezdni na światłach awaryjnych, często blokując ruch.Wycofujemy się z tego rozwiązania i od środy wezwania będą wysyłane pocztą - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji Wojciech Jachim, rzecznik NiOL.- Przede wszystkim okazało się, że procent kierowców, którzy wnoszą opłaty, jest w Szczecinie bardzo wysoki. W tej chwili wynosi on około 93%. Tych zawiadomień jest znacznie mniej niż zakładaliśmy. Wyszło nam, że taniej będzie wysyłać te zawiadomienia pocztą, niż utrzymywać ekipę i dodatkowy samochód - mówi Jachim.Według statystyk, w grudniu mobilna ekipa wystawała dziennie średnio 74 wezwania. Teraz termin naliczania kar będzie liczony od daty otrzymania pisma.Niewykluczone, że pojazd w którym do wtorku drukowane są wezwania, będzie wykorzystany do instalacji kolejnej kamery. NiOL rozważa zakup kolejnego urządzenia.