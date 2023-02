Pierwsza nagroda już rozdana! [ZDJĘCIA, WIDEO]

Do jednego z naszych słuchaczy trafiła wyjątkowa nagroda jaką jest pięciodniowy pobyt w hotelu Factory Resort w Kołobrzegu. To pięć dni relaksu i odpoczynku dla całej rodziny na najwyższym poziomie!

Uspokajamy, konkurs trwać będzie jeszcze dwa dni, a to dwa dni szans na to, by móc spędzić ferie w tym wyjątkowym miejscu.Na zwycięzcę czeka bogato wyposażone SPA, basen, restauracja, która zadowoli nawet najbardziej wybredne podniebienie oraz zachwycające hotelowe przestrzenie. Po wszystkich tych atrakcjach oraz spacerze po przepięknym o tej porze Kołobrzegu, chwilę odpoczynku znaleźć będzie można w luksusowych apartamentach dostosowanych do wszystkich potrzeb.Słuchajcie nas uważnie oraz śledźcie facebookowy profil Radia Szczecin – tam szczegóły naszego konkursu.Zapraszamy do galerii, gdzie tylko ułamek tego, co czeka zwycięzcę naszego konkursu.